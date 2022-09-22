МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа и подтвердило намерение выдать новые лицензии на добычу нефти и газа, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте британского правительства. Жители Польши оценили готовности страны к энергокризису

"Правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа в Англии и подтвердило свою поддержку новому лицензионному раунду на добычу нефти и газа", — сказано в документе.

Помимо лицензий, выдача которых ожидается в начале октября, разработчики новых месторождений должны будут получить разрешение местных властей и регулирующих органов на добычу нефти или газа на определенном лицензионном участке, сказано на сайте.

Решение отменить запрет было принято для усиления энергетической безопасности Британии и уменьшения зависимости от импорта энергии из других стран, отмечается в заявлении.

Кроме того, разработка новых месторождений позволит собрать больше информации о ресурсах сланцевого газа в Великобритании и усовершенствовать метод его добычи для повышения безопасности процесса, говорится в документе.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявляла о намерении отменить запрет на добычу газа в стране методом гидроразрыва пласта и выдать свыше 100 лицензий на добычу газа и нефти в Северном море для преодоления энергетического кризиса в стране.

Правительство Великобритании ввело запрет на добычу газа методом фрекинга в ноябре 2019 года в связи с риском появления сейсмической активности. Фрекинг — метод добычи энергоресурсов, в том числе сланцевого газа, путем гидроразрыва пласта.