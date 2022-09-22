Глава МИД Австрии заявил, что Вена скажет четкое "нет" идее санкций на российский газ
ВЕНА, 22 сен — ПРАЙМ. Австрия скажет четкое "нет" предложениям о газовых санкциях против РФ, уже принятые санкционные пакеты ЕС носят всеобъемлющий характер, возможно, требуют уточнений, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Я в прошлом говорил о том, что мы должны обсуждать это (возможное ужесточение санкций – ред.) соответственным образом, а именно — за закрытыми дверьми, но да — мы уже приняли шесть масштабных санкционных пакетов, и сейчас мы можем задуматься о перекрытии лазеек, уточнениях. Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа — тут от Австрии будет четное "нет". Уже принятые пакеты носят всеобъемлющий характер", — сказал министр в интервью телеканалу ORF, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Вены в отношении возможного усиления санкций против России.
По словам министра, необходимо следить за тем, чтобы не быть втянутыми в конфликт на Украине, поэтому тактика ЕС в отношении России "до сих пор была верной, нам нужно продолжать следовать ей".
Еврокомиссия готовит новые санкции против России, может обсудить это предложение с постпредами стран ЕС уже в пятницу, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил России новыми санкциями в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.
Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.
https://1prime.ru/gas/20220922/838216875.html