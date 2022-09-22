ВЕНА, 22 сен — ПРАЙМ. Австрия скажет четкое "нет" предложениям о газовых санкциях против РФ, уже принятые санкционные пакеты ЕС носят всеобъемлющий характер, возможно, требуют уточнений, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг. Страны G7 хотят усилить антироссийские санкции на фоне референдумов

"Я в прошлом говорил о том, что мы должны обсуждать это (возможное ужесточение санкций – ред.) соответственным образом, а именно — за закрытыми дверьми, но да — мы уже приняли шесть масштабных санкционных пакетов, и сейчас мы можем задуматься о перекрытии лазеек, уточнениях. Но дальнейшие шаги, прежде всего в энергетическом секторе, в отношении газа — тут от Австрии будет четное "нет". Уже принятые пакеты носят всеобъемлющий характер", — сказал министр в интервью телеканалу ORF, отвечая на вопрос, изменилась ли позиция Вены в отношении возможного усиления санкций против России.

По словам министра, необходимо следить за тем, чтобы не быть втянутыми в конфликт на Украине, поэтому тактика ЕС в отношении России "до сих пор была верной, нам нужно продолжать следовать ей".

Еврокомиссия готовит новые санкции против России, может обсудить это предложение с постпредами стран ЕС уже в пятницу, сообщило ранее издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Накануне глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил России новыми санкциями в случае референдумов в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

Общественные палаты ДНР и ЛНР в понедельник обратились к главам республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику с инициативой немедленно провести референдум о вхождении в состав РФ. Обращение в настоящее время находится на рассмотрении глав ДНР и ЛНР. Во вторник общественный совет Херсонской области обратился к главе региона с таким же предложением. Позже с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России обратились и к главе администрации Запорожской области Евгению Балицкому, такое заявление поступило от председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова и других членов движения.

Как подчеркивали представители регионов в своих обращениях, вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.