МАДРИД, 22 сен — ПРАЙМ. Испания подготовила техническую базу для увеличения поставок газа во Францию, а также собирается инвестировать в инфраструктуру для отправки большего количества сжиженного природного газа в Италию, говорится на сайте правительства страны с ссылкой на министра энергетики Испании Терезу Рибера, которая посетила в четверг компрессорную станцию в Стране Басков. СМИ сообщили, что Алжир намерен поднять цены на газ для Испании в два раза

"Технически станция уже готова для отправки газа, когда того потребуют наши французские соседи", — сказала она.

На этом объекте успешно завершены технические пусковые испытания для увеличения мощности поставок природного газа в Европу на дополнительные 1,5 миллиарда кубометров в год. Это означает, что Испания повысит свою экспортную мощность на 18%. Таким образом, королевство готово обеспечить 6% потребляемого Францией природного газа, говорится на сайте правительства.

Рибера также объявила об утверждении трех проектов по улучшению инфраструктуры поставок газа в Италию. Так, например, причал регазификационного завода испанской энергетической компании Enagas в порту Барселоны будет приспособлен для увеличения грузоподъемности, что позволит доставлять газ к берегам Италии с небольших судов.

Также министр напомнила, что укрепление энергетического суверенитета Евросоюза и дальнейшее ослабление зависимости от России, возможны лишь при внедрении возобновляемых источников энергии, повышении эффективности и хранения ресурсов, а также объединении электро- и газовой инфраструктуры в Европе.

"Возобновляемые источники энергии и система взаимосвязи между дружественными странами — единственный выход… Мы не можем зависеть от России", — сказала Рибера.

На данный момент Испания активно позиционирует себя в качестве крупного газового хаба, способного разрешить европейский энергетический кризис, вызванный сокращением поставок российского газа.

Королевство считается одной из стран Евросоюза с наиболее широким списком поставщиков природного газа. Согласно информационной платформе EpData, созданной Europa Press, среди традиционных экспортеров газа в королевство можно выделить Алжир, США, Францию, Россию, Экваториальную Гвинею, Нигерию, Норвегию, Катар, Тринидад и Тобаго.