МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Стоимость газа для бытовых потребителей в Молдавии вырастет с октября, сообщил член Национального агентства по регулированию энергетики Александр Русу. Цены на газ в Европе закрепились ниже 1900 долларов за тысячу кубогв

Согласно информации, регулятор в пятницу утвердил повышение тарифа на 27,3 процента, до 1395 долларов за тысячу кубометров. Уточняется, что такая стоимость основана на расчетах, предоставленных компанией "Молдовагаз".

"Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 21 296 леев (1100 долларов – ред.) до 27 103 леев (1395 долларов)", — заявил Русу,.

Изменение вступит в силу 1 октября.

Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил НАРЭ увеличить тариф на газ из-за накопившихся тарифных отклонений, которые достигли 1883 долларов за тысячу кубов.

Молдавия в данный момент переживает энергетический кризис. В мае страну охватили антиправительственные митинги. Протестующие выступили против повышения цен на газ и продукты, а также возмутились росту инфляции и падению уровня жизни.