Тариф на газ в Молдавии вырастет с 1 октября на 27,3% и составит до 1395 долларов за тысячу кубов
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Стоимость газа для бытовых потребителей в Молдавии вырастет с октября, сообщил член Национального агентства по регулированию энергетики Александр Русу.
Согласно информации, регулятор в пятницу утвердил повышение тарифа на 27,3 процента, до 1395 долларов за тысячу кубометров. Уточняется, что такая стоимость основана на расчетах, предоставленных компанией "Молдовагаз".
"Стоимость природного газа в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления для бытовых потребителей вырос с 21 296 леев (1100 долларов – ред.) до 27 103 леев (1395 долларов)", — заявил Русу,.
Изменение вступит в силу 1 октября.
Ранее глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан попросил НАРЭ увеличить тариф на газ из-за накопившихся тарифных отклонений, которые достигли 1883 долларов за тысячу кубов.
Молдавия в данный момент переживает энергетический кризис. В мае страну охватили антиправительственные митинги. Протестующие выступили против повышения цен на газ и продукты, а также возмутились росту инфляции и падению уровня жизни.
https://1prime.ru/gas/20220923/838226014.html
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