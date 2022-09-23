ЛОНДОН, 23 сен — ПРАЙМ. В пятницу биржевые цены на природный газ в Великобритании и Нидерландах снижаются ввиду прогнозов увеличения генерации ветровой энергии на следующей неделе. Кроме того, предполагается менее активное, чем ожидалось, потребление в северо-западной Европе. В Молдавии вырастут тарифы на газ

Ближайшие фьючерсы на природный газ в Нидерландах около 08.10 по Гринвичу торговались у флэтовой линии, по 187 евро за мегаватт-час. Ноябрьские контракты снизились в цене на 2,25 евро, до 202 евро за мегаватт-час.

Контракты с поставкой на следующий день в Великобритании потеряли 5 пенсов, до 245 пенсов за терм. Октябрьские контракты торговались у флэтовой линии, по 290 пенсов за терм.

На следующей неделе в северо-западной Европе ожидается похолодание. Однако прогнозы на конец предстоящей недели пересмотрены в сторону небольшого повышения температур воздуха.

По данным Refinitiv Eikon, потребление газа для генерации электроэнергии для домохозяйств в Великобритании превысит обычные уровни, тогда как потребление в Европе остается ниже сезонной нормы.

На следующей неделе генерация ветровой энергии в Великобритании, как ожидается, вырастет, что может ослабить спрос на газ со стороны электростанций.

Пиковая генерация ветровой энергии в Великобритании в пятницу, вероятно, составит 4,1 гигаватт, а в субботу — 5,5 гигаватт, тогда как совокупные мощности составляют около 20 гигаватт, согласно данным Elexon.