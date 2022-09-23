МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Энергетический кризис в Европе затянется как минимум на два года, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Как считают эксперты, ситуация не изменится без российских газа и нефти. Россия сократит поставки газа в ближайшие годы, сообщили СМИ

По мнению специалистов из консалтинговой компании Energy Aspects, губительный для Европы энергетический кризис может продлиться до конца 2023 года и даже дольше, поскольку спрос на в регионе высок, а предложение ограниченное.

"Это история не на одну зиму", — сказала главный нефтяной аналитик фирмы Амрита Сен в интервью телеканалу Bloomberg. Россия, по ее словам, нужна для того, чтобы сбалансировать рынок причем не только ближайшей зимой, но и следующей.

После введения антироссийских санкций спотовые цены на природный газ в регионе снова резко выросли. В некоторых европейских странах власти предприняли неоднозначные меры в энергетике. Так, правительство Германии национализировали Uniper — крупнейшего импортера этого топлива.

В четвертом квартале 2022 года ожидаются новые ценовые колебания на рынке нефти: их могут спровоцировать опасения о возможной рецессии и последствия COVID-ограничений в Китае, отметила Сен.

Западные страны ввели беспрецедентные экономические санкции против России после начала спецоперации на Украине. Часть мер затрагивает в том числе энергетическую сферу. Эти ограничения привели к рекордному росту цен на энергоносители в Европе, усугублению энергетического кризиса в регионе. Европа столкнулась с дефицитом топлива и резким ростом цен на него