Equinor и PGNiG договорились о поставках газа на десять лет
Equinor договорилась ежегодно поставлять PGNiG 2,4 миллиарда кубов газа в течение десяти лет
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Норвежская Equinor и польская PGNiG подписали контракт, согласно которому норвежская нефтегазовая компания будет поставлять польской фирме по 2,4 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение 10 лет, говорится в пресс-релизе Equinor.
"Контракт рассчитан на 10 лет с объемом около 2,4 миллиарда кубометров газа в год, который будет экспортироваться по новой Baltic Pipe", — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что проект Baltic Pipe соединяет норвежскую систему экспорта газа с Польшей через Данию и облегчает поток норвежского трубопроводного газа в Польшу. Объемы по новому долгосрочному соглашению эквивалентны примерно 15% обыкновенного годового потребления газа в Польше. Срок действия соглашения — с 1 января 2023 года до 1 января 2033 года.
Проект Baltic Pipe соединяется с норвежской газотранспортной системой, при этом датский оператор системы передачи (TSO) Energinet отвечает за компоненты на датской территории, а польский TSO Gaz-System — за участок между Данией и Польшей.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.
https://1prime.ru/gas/20220923/838232616.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.