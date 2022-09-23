МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Норвежская Equinor и польская PGNiG подписали контракт, согласно которому норвежская нефтегазовая компания будет поставлять польской фирме по 2,4 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение 10 лет, говорится в пресс-релизе Equinor. В Испании отметили сильное падение экспорта российского газа в Европу

"Контракт рассчитан на 10 лет с объемом около 2,4 миллиарда кубометров газа в год, который будет экспортироваться по новой Baltic Pipe", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что проект Baltic Pipe соединяет норвежскую систему экспорта газа с Польшей через Данию и облегчает поток норвежского трубопроводного газа в Польшу. Объемы по новому долгосрочному соглашению эквивалентны примерно 15% обыкновенного годового потребления газа в Польше. Срок действия соглашения — с 1 января 2023 года до 1 января 2033 года.

Проект Baltic Pipe соединяется с норвежской газотранспортной системой, при этом датский оператор системы передачи (TSO) Energinet отвечает за компоненты на датской территории, а польский TSO Gaz-System — за участок между Данией и Польшей.

Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер — Норвегия.