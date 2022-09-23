МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Некоторые страны Евросоюза предложили запретить использование российского сжиженного природного газа (СПГ), передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и осведомленные источники. Швейцария не исключила возможность введение санкций из-за референдумов

"Польша, Ирландия и три страны Прибалтики хотят, чтобы ЕС расширил санкции в отношении энергетики из РФ и включил запрет на продукты СПГ и ограничения на сотрудничество в сфере ядерной энергетики", — передает агентство.

По информации Bloomberg, эти страны также хотят запретить передачу России долларовых банкнот и ужесточить ограничения на транзакции, связанные с криптовалютой. Кроме того, они высказали предложение ограничить работу компании "Лаборатория Касперского" в Евросоюзе и запретить зарегистрированным в ЕС юрлицам получать финансирование от организаций, связанных с Россией.

Кроме того, страны сообщества обсуждают отключение от системы Swift "Газпромбанка".