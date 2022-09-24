Туркмения купит в России различные трубы для газовой отрасли
СМИ: Туркмения купит в России различные трубы для нужд газовой отрасли страны
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АШХАБАД, 24 сен — ПРАЙМ. Туркмения купит в Российской Федерации различные трубы для нужд газовой отрасли страны, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.
Документ "разрешает государственному концерну "Туркменгаз" заключить соглашение с российской "Трубной Металлургической Компанией" на закупку различных видов трубной продукции".
Сумма контракта или объемы закупаемой трубной продукции не называются.
В постановление главы государства отмечается, что российская трубная продукция приобретается "в целях успешного выполнения задач, поставленных перед нефтегазовым комплексом страны, и обеспечения государственного концерна "Туркменгаз" необходимой трубной продукцией различного вида".
Туркмения по запасам природного газа входит в первую четверку стран мира наряду с Россией, Ираном и Катаром.
https://1prime.ru/gas/20220924/838236664.html
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