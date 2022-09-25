ХЕРСОН, 25 сен — ПРАЙМ. Херсонская область полностью обеспечена российским газом в пять раз дешевле украинского, заявил журналистам в воскресенье глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

"Все, что связано с подготовкой к осенне-зимнему периоду, проводится в штатном режиме. То количество газа, которое нам нужно на всю область, чтобы обеспечить работу и котельных, и бытовой сектор, мы будем получать теперь из России, потому что, как ни старалась украинская власть… отключить возможность получения газа со стороны Украины, но нам не нужен их газ, у нас теперь есть свой российский, объемы достаточные чтобы все предприятия работали и тоже самое… будет газ, и самое главное, что этот газ в пять раз дешевле, чем украинский", — сказал Сальдо.

Херсонская область стала получать газоснабжение из Крыма и стала полностью независима от газа, поступающего с территории Украины.

Сегодня поставка газа в Херсонскую область с территории, контролируемой киевским режимом, из Николаева, полностью остановлена, газ в Херсонскую область поступает с территории России, с Крымского полуострова.

Вентиль газовой трубы, по которой осуществлялась поставка газа с подконтрольной Украине территории Николаевской области, полностью закрыт, чтобы избежать обратного тока газа под давлением на подконтрольные Украине территории.

В В 2014 году украинские власти перекрыли поставки газа в Херсонскую область из Крыма, и до сегодняшнего дня Херсонская область получала газоснабжение из Николаева. В последнее время газа поступало недостаточно, давление в трубе упало из-за действий властей Украины. После освобождения Херсонской области было принято решение возобновить поставки из России, из Крыма.