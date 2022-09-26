МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Целевой сценарий Российского энергетического агентства (РЭА) по развитию ситуации с поставками газа за рубеж предполагает, что к 2030 году общий объем экспорта "голубого топлива" из России увеличится на 5,6% — до 265 миллиардов кубометров. А согласно негативному сценарию, объем поставок за рубеж может сократиться до 167 миллиардов кубометров, пишут "Ведомости". Equinor и PGNiG договорились о поставках газа на десять лет

В 2021 году Россия экспортировала 251 миллиард кубометров газа, из них 210 млрд пришлось на поставки по трубопроводам и 41 млрд куб. м (29,7 млн т) — на сжиженный природный газ (СПГ), следует из данных РЭА. В презентации приводятся два сценария развития ситуации с экспортом газа.

Вместе с тем издание отмечает, что оба сценария РЭА предполагают сокращение объемов поставок трубопроводного газа. В целевом сценарии предусмотрено снижение на 26,2%, в негативном- вдвое.

Экспорт трубопроводного газа в Европу, в том числе в Турцию, по целевому сценарию к 2030 году снизится на 78% — до 36 миллиардов против 165 миллиардов кубометров в прошлом году. При этом, согласно целевому сценарию, поставки порядка 78 миллиардов кубометров трубопроводного газа будут переориентированы с Европы на Азию.