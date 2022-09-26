МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Иркутская нефтяная компания (ИНК), как единственный участник аукциона получит лицензию на Шестаковский участок недр с перспективными извлекаемыми ресурсами газа в 30,5 миллиарда кубометров, следует из материалов торгов. Эксперт рассказал, почему аукционы по размещению ОФЗ не состоялись

Аукцион на Шестаковский участок углеводородов должен был пройти 30 сентября, но в связи с тем, что была подана лишь одна заявка, он признан несостоявшимся.

"Наличие одной зарегистрированной заявки на участие в аукционе является основанием для признания аукциона несостоявшимся… В случае, если аукцион признан не состоявшимся в связи с наличием только одного лица, заявка которого соответствует требованиям настоящего закона и условиям объявленного аукциона, право пользования данным участком недр предоставляется единственному участнику аукциона с оформлением ему лицензии на пользование недрами", — говорится в материалах торгов.

По данным материалов, ИНК заплатит за лицензию на этот участок 9,053 миллиона рублей. Площадь участка — 1810,1 квадратного километра. Перспективные (по категории D1) извлекаемые ресурсы нефти — 0,6 миллиона тонн, газа — 30,5 миллиарда кубометров, конденсата — 0,3 миллиона тонн. Прогнозные (по категории D2) ресурсы составляют 0,2 миллиона тонн нефти, 60,3 миллиарда кубометров газа.

Как сообщали РИА Новости ранее в Роснедрах, на севере Шестаковский участок граничит с участком недр, уже предоставленным ИНК, на востоке — предоставленным ООО "Антей", также в непосредственной близости от Шестаковского на западе расположены три участка недр, предоставленные в пользование "Газпрому".