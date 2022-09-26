МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Все, о чем смог договориться канцлер Германии Олаф Шольц в ходе своего визита в Объединенные Арабские Эмираты, — это только одна партия сжиженного природного газа (СПГ), которую доставят на плавучий терминал в Германии к началу 2023 года, пишут обозреватели Bloomberg.

"Крупнейшая экономика Европы находится на волоске от отключения и нормирования электричества, а все потому, что она не может найти замену поставкам из России", — предупредили они. Bloomberg: Запад стоит на пороге худшего с 1949 года кризиса

Груз объемом 137 000 кубометров будет доставлен Национальной нефтяной компанией Абу-Даби ADNOC немецким коммунальщикам RWE к началу 2023 года. ADNOC также подписала меморандум о взаимопонимании и увеличении поставок в следующем году. На сегодняшний день дополнительные поставки имеют ключевое значение для ФРГ, ведь немецкие чиновники уже предупредили население о неминуемом отключении и нормировании электроэнергии в стране этой зимой.

"Экономика страны скатывается в рецессию. Объявленная сделка с ОАЭ наглядно демонстрирует, насколько тяжело Германии заручиться дополнительными объемами", — отмечается в материале.

Днем ранее Шольц посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем ведущей державы ОПЕК и провел переговоры о будущем сотрудничестве и импорте водорода. Однако эти вопросы касаются скорее долгосрочной безопасности, чем возможной нехватки грядущей зимой. Затем, посетив ОАЭ и не придя к каким-либо весомым результатам, Шольц отправился в Катар, где обсудил с эмиром страны долгосрочные планы поставок газа и водорода.

"Германия и Катар обсуждают поставки СПГ уже несколько месяцев, однако заключать долгосрочные контракты по рекордным ценам Германия не хочет. Министр энергетики Катара отметил в субботу, что переговоры с немецкими компаниями RWE и Uniper о долгосрочных контрактах на СПГ продолжаются", — отметил Bloomberg. МИД Венесуэлы предупредил о риске "огромного дисбаланса" на нефтяном рынке

По условиям сделки с ADNOC СПГ будет доставлен на плавучий терминал RWE в Брунсбюттеле близ Гамбурга уже в конце декабря. Германия активно строит плавучие терминалы для импорта СПГ, и ожидается, что некоторые из них будут готовы уже этой зимой, сообщает агентство.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер в интервью газетам группы Funke заявил о том, что Германия не может позволить себе полностью обойтись без российского газа, поэтому необходимо возобновить экономическое сотрудничество с Москвой.

После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву: заморожены российские активы на сотни миллиардов долларов, Евросоюз принял уже семь пакетов ограничительных мер, включая эмбарго на уголь и нефть.

В Кремле эти меры назвали экономической войной. Как отмечал Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а власти вынуждены вводить меры экономии из-за энергокризиса.

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