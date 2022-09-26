МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. "Газпром" с 1 октября вряд ли снизит стоимость газа для Молдавии, заявила президент страны Майя Санду. Власти Молдавии избегают диалога с Россией по газу, считает депутат

Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены на газ. С апреля по сентябрь стоимость складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март — 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% — уже на среднюю цену газа.

"В сфере энергетики у нас нет гарантий, что "Газпром" будет выполнять контракт с "Молдовагазом". Согласно этому контракту, с 1 октября цена на газ должна значительно сократиться для потребителей из Молдавии, это долг "Газпрома" соблюдать контрактные обязательства", — сказала она, добавив, что молдавские власти подготовились к любым сценариям и готовы предоставить гражданам помощь этой зимой.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Ранее вице-премьер Андрей Спыну заявил, что власти намерены сократить потребление газа в зимнее время минимум на 15%. При этом они разработали и вынесли на обсуждение план, который включает отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключение потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа.