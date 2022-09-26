МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. По состоянию на 21 сентября запасы природного газа в Европе достигли в среднем 86,67% загрузки мощностей, причем возглавляют список Португалия, Польша, Франция, Германия, Дания и Швеция с более чем 90-процентными запасами, сообщает турецкое издание Yeni Şafak, ссылаясь на данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (GIE). Bloomberg: план Германии по замене российского газа развалился на части

Согласно информации этой организации, по состоянию на 21 сентября текущего года запасы природного газа в странах Евросоюза в среднем достигли 86,67%.

Еврокомиссия 23 марта приняла решение об увеличении запасов голубого топлива в подземных хранилищах в государствах союза до уровня свыше 80% к 1 октября, напоминает Yeni Şafak. По сведениям, опубликованным 21 сентября, Португалия достигла 100%, Польша — 98,1%, Франция — 95,9%, Дания — 94,85%. Запасы газа на Украине: 29,41%. Что же касается Великобритании, вышедшей из ЕС после долгой эпопеи с брекситом, то ее запасы составили 95,52%.

Среди стран с запасами голубого топлива в размере менее 80% оказались Австрия, Болгария, Венгрия, Латвия.

При этом запасы природного газа Украины находятся на уровне 29,41%.

Рекордное количество газа экспортировали в 2021 году США. По данным его Управления энергетической информации, до 2000 года Соединенные Штаты экспортировали природный газ в относительно небольших объемах и в основном по трубопроводам в Мексику и Канаду, а начиная с 2000 года американский газовый экспорт постепенно увеличивался. В 2021 году США экспортировали рекордное количество голубого топлива в 41 страну.

Согласно докладу об экспорте газа из США в ЕС, который был представлен Еврокомиссией 10 января 2022 года, в целях диверсификации своего энергоснабжения Евросоюз постепенно наращивал импорт СПГ из США.

"Данные свидетельствуют о том, что в 2021 году экспорт СПГ в ЕС достиг самых высоких объемов и составил 22 миллиарда кубометров при оценочной стоимости в 12 миллиардов евро", — отмечается в документе.

В докладе ЕС также подчеркивается, что глобальный рынок СПГ становится все более конкурентным, при этом также приводится прогноз Международного энергетического агентства относительно будущего рынка. Bloomberg: Запад стоит на пороге худшего с 1949 года кризиса

"До 2040 года импорт СПГ в Европу, как ожидается, увеличится почти на 20% по сравнению с уровнем 2016 года. В докладе также обращается внимание на тот факт, что США являются крупнейшим в мире "производителем" газа, а ЕС — крупнейшим в мире "потребителем" газа после США", — подчеркивается в статье.

Турецкое издание отмечает, что, по данным ЕС, Катар на сегодняшний день является крупнейшим в мире поставщиком СПГ. К другим крупным поставщикам этого топлива относятся Австралия, США, Нигерия, Малайзия, Россия и Индонезия. Подчеркивается, что в ближайшие несколько лет США и Австралия значительно увеличат поставки газа за счет ввода в эксплуатацию новых объектов.

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