МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. На одной из ниток российского газопровода "Северный поток – 2" случилось ЧП, ночью в трубе, заполненной техническим газом, резко снизилось давление, сообщил РИА Новости оператор проекта Nord Stream 2 AG. Германии придется запустить "Северный поток — 2". И в этом виноваты США

"Сегодня ночью диспетчер береговой площадки "Северного потока – 2" зафиксировал резкое падение давления в линии А", — говорится в сообщении.

О случившемся незамедлительно сообщили береговым службам Германии, Дании, Швеции, Финляндии и России, началось расследование.

Строительство "Северного потока – 2", протянувшегося в Германию через Балтийское море, было завершено в сентябре 2021 года. Оператором магистрали является компания Nord Stream 2 AG, а единственным акционером — "Газпром".

Трубу, максимальная мощность которой составляет 55 миллиардов кубометров в год, заполнили техническим газом и полностью подготовили к началу прокачки. Однако сертификация проекта была заморожена со стороны немецкого регулятора.

В минувшие выходные около трех тысяч человек вышли на митинг в немецком Лубмине с требованием запустить "Северный поток – 2". По данным местных СМИ, демонстранты также требовали доступных энергоносителей.