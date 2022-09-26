ПАРИЖ, 26 сен — ПРАЙМ. Франция работает с Еврокомиссией и рядом третьих стран по установлению цены на газ, близкой к стоимости его производства, заявила в понедельник министр энергетических преобразований республики Аньес Панье-Рюнаше. Франция поддержит ограничение цен на российский трубопроводный газ

"Мы работаем с Европейской комиссией и рядом третьих стран, ищем средства для того, чтобы добиться установления цены на газ, которая была бы близка к реальной стоимости его производства. Сейчас эта цена "оторвана" от стоимости производства газа у наших главных поставщиков", — сообщила Панье-Рюнаше на правительственном брифинге после заседания Совета министров Франции.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе всем Евросоюзом на морские перевозки, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при продажах с дисконтом обеспечивать доходы бюджета.

На этом фоне министры финансов стран G7 (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) 2 сентября подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года для нефтепродуктов. Российские представители в ответ предупредили, что страны, которые будут применять лимиты, останутся без нефтяного экспорта РФ.