БЕРЛИН, 26 сен — ПРАЙМ. Закачка газа в Германии продолжается, общий уровень заполненности газовых хранилищ превысил 91 процент, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. На одной из ниток "Северного потока – 2" резко упало давление

"Общий уровень заполненности газохранилищ в Германии составляет 91,02%. Уровень газохранилища в Редене составляет 74,92%", — следует из отчета регулятора.

Ведомство не исключило дальнейшего ухудшения ситуации с топливом, однако отметило, что сейчас поставки газа в Германию остаются стабильными, несмотря на отсутствие прокачки по "Северному потоку" и технические работы на европейской газовой инфраструктуре.

"Работы по техническому обслуживанию не имеют отношения к безопасности поставок в Германии. Потенциальное, временное снижение импортных и экспортных потоков, связанное с проведением ремонтных работ, частично компенсируется из других источников", — отметило агентство.

Отмечается, что оптовые цены по-прежнему подвержены значительному колебанию, но остаются на очень высоком уровне. Регулятор призвал компании и домохозяйства подготовиться к значительному росту цен на газ и экономить потребление.