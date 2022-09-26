ПРАГА, 26 сен — ПРАЙМ. Запасы газа в чешских подземных хранилищах в понедельник превысили отметку в три миллиарда кубометров, сообщил в Twitter глава минпромторга Йозеф Сикела. Bloomberg: план Германии по замене российского газа развалился на части

"Сегодня запасы газа в наших хранилищах превысили уровень в 3 миллиарда кубометров. Для сравнения – в минувшем году максимальный уровень запасов составил 2,818 миллиардов кубометров. Этому (увеличению запасов) способствует и экономия энергии. Хотя актуальные показатели температуры сейчас ниже прошлогодних, потребление газа не возросло. Спасибо всем за это", — написал Сикела.

Ежегодное потребление газа в Чехии составляет около 9 миллиардов кубометров. В качестве нового "источника" этого вида топлива в сентябре добавился терминал на сжиженный природный газ (СПГ) у побережья Нидерландов, в районе города Эмсхавена, в нем Чехия арендовала на 10 лет треть объема, что составляет 3 миллиарда кубометров газа в год. Танкер из США доставил сюда 19 сентября для Чехии первые 100 миллионов кубометров СПГ. До конца 2022 года ожидается еще 7 таких поставок. Ранее Сикела сообщил журналистам о том, что уже достигнуты договоренности о транспортировке газа из Эмсхавена в Чехию по европейским трубопроводам.