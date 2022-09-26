МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Причины резкого падения давления в газопроводе "Северный поток-2" пока непонятны, сообщил представитель Минэкономики Германии. Германия заполнила свои газохранилища на 91 процент

Ранее в понедельник Морское управление Дании распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток-2" проходит юго-восточнее острова.

"Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе "Северный поток-2". В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", — отметили в пресс-службе немецкого ведомства.

Уточняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии, добавили там.

В Министерстве отметили, что в данный момент Минэкономики Германии, сетевая компания, Федеральное сетевое агентство Германии, Федеральная полиция и власти Штральзунда, а также компетентные министерства федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания обмениваются информацией. Кроме того, в качестве меры предосторожности были проинформированы власти Дании.