МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Причины резкого падения давления в газопроводе "Северный поток-2" пока непонятны, сообщил представитель Минэкономики Германии.
Ранее в понедельник Морское управление Дании распространило сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". "Северный поток-2" проходит юго-восточнее острова.
"Сегодня оператор сети Gascade сообщил нам о резком падении давления в газопроводе "Северный поток-2". В настоящее время мы находимся в контакте с соответствующими органами власти, чтобы прояснить ситуацию. У нас пока нет ясности относительно причин и точных обстоятельств", — отметили в пресс-службе немецкого ведомства.
Уточняется, произошел ли инцидент в территориальных водах Германии, добавили там.
В Министерстве отметили, что в данный момент Минэкономики Германии, сетевая компания, Федеральное сетевое агентство Германии, Федеральная полиция и власти Штральзунда, а также компетентные министерства федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания обмениваются информацией. Кроме того, в качестве меры предосторожности были проинформированы власти Дании.
https://1prime.ru/gas/20220926/838253865.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.