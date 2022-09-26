КИШИНЕВ, 26 сен — ПРАЙМ. Если "Газпром" прекратит в октябре подачу газа в Молдавию, Кишинев будет закупать его в Румынии, в этом случае Приднестровью придется внести аванс, заявил в понедельник в телеэфире вице-премьер Андрей Спыну. Молдавия не сможет покупать газ у "Газпрома" на кредит от ЕБРР

В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием была аудиторская проверка предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на аудит с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Если правительство не успеет завершить аудит до 1 октября, "Газпром" может прекратить поставки газа в Молдавию.

"У нас есть в резерве порядка 35 млн кубов газа. Если "Газпром" прекратит подачу газа, то на первое время мы воспользуемся нашим запасом. Часть его хранится в Румынии, часть — в Молдавии. Из Румынии газ поступит по газопроводу Яссы-Кишинев. В этом случае Приднестровье должно будет покупать газ по рыночной цене с предоплатой, как это делает остальная часть Молдавии. Мы будем вести переговоры с Тирасполем. Газ в Левобережье может поставляться как через сети "Молдовагаз", так и системы госпредприятия "Энергоком", — заявил Спыну в эфире телеканала PRO TV.

Молдавский вице-премьер уточнил, что запасов газа может хватить на два месяца. В дальнейшем власти будут действовать согласно сценариям, "которые разработаны для различных случаев".

Контракт "Газпрома" с "Молдовагазом" предусматривает наличие двух формул расчета цены на газ. С апреля по сентябрь стоимость складывается из 70% от среднемесячной цены на газ за предыдущий месяц (TTF front month) и 30% от цены нефтяной корзины. С октября по март — 70% стоимости приходится на нефтяную корзину, а 30% — уже на среднюю цену газа.

Ранее замглавы российского МИД Андрей Руденко заявил в интервью РИА Новости, что Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок. Он подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".