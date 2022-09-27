МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей, откроют во вторник. В Мексике взорвался газопровод

Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год. Как ожидается, она будет достигнута с начала 2023 года.

Польское правительство заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить ранее поставляемый из России газ.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской компании из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа".

Недавно министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что часть пропускной способности Baltic Pipe может оказаться невостребованной.

В свою очередь польский нефтегазовый концерн PGNiG заявил, что будет на 100% использовать пропускную способность этого газопровода.

"Поясняем, что PGNiG будет использовать пропускную способность газопровода, запланированную на этот год, на 100%. Также обеспечены поставки газа на весь отопительный сезон 2022-2023", — говорится в сообщении.

Отмечается, что PGNiG в последние несколько недель заключила дополнительные контракты на закупку газа у компаний, работающих на норвежском континентальном шельфе. "Благодаря этому компания имеет объемы газа для газопровода Baltic Pipe на уровне, который гарантирует, что вместе с другими источниками приобретения (внутренняя добыча, поставки СПГ и складские запасы), она сможет полностью удовлетворить спрос своих польских потребителей в предстоящем отопительном сезоне", — также говорится в сообщении.