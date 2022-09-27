Французы готовятся к отключению домов от центрального отопления
France TV: во Франции могут отключить дома от центрального отопления из-за высоких цен на газ
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. В жилищных товариществах Франции обсуждается вопрос об отключении домов от центрального отопления в связи с высокими ценами на газ, сообщает France TV.
Как отмечает телеканал, многие французы не способны расплатиться за газ и поэтому вынуждены отказываться от закупок "голубого топлива". По сообщению одного из домовладельцев, размер взноса за отопление составил более 7,6 тысяч евро в год (свыше 431 тысячи рублей — прим. ред.)
"Я считаю, что это просто нереально, мы столько заплатить не сможем. Вначале я надеялся, что власти уж точно примут какие-то меры, но время идет, а ничего не происходит", — заявил собственник жилья.
Также France TV приводит мнение управляющего одного из домов, который рассказал, что некоторые жители высказываются за отключение их жилищ от центрального отопления и задумываются о приобретении электрических обогревателей.
https://1prime.ru/gas/20220927/838258493.html
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