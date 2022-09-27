Швеция предупредила о двух утечках газа в "Северном потоке"
Морская администрация Швеции предупредила о двух утечках газа на трубопроводе "Северный поток"
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Морская администрация Швеции во вторник выпустила предупреждение о двух утечках газа на трубопроводе "Северный поток", передает Reuters.
"На "Северном потоке – 1" обнаружено две утечки: одна в шведской экономической зоне, а другая в датской. Места утечек расположены очень близко друг к другу", – рассказал агентству представитель Морской администрации Швеции.
Уточняется, что утечки произошли к северо-востоку от датского острова Борнхольм. Причина не установлена.
Вечером в понедельник оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил о снижении давления на обеих нитках газопровода.
Кроме того, ранее в этот же день давление резко упало на нитке А магистрали "Северный поток – 2".
https://1prime.ru/gas/20220927/838261258.html
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