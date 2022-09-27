МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Морская администрация Швеции во вторник выпустила предупреждение о двух утечках газа на трубопроводе "Северный поток", передает Reuters. На обеих нитках "Северного потока" зафиксировали падение давления

"На "Северном потоке – 1" обнаружено две утечки: одна в шведской экономической зоне, а другая в датской. Места утечек расположены очень близко друг к другу", – рассказал агентству представитель Морской администрации Швеции.

Уточняется, что утечки произошли к северо-востоку от датского острова Борнхольм. Причина не установлена.

Вечером в понедельник оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил о снижении давления на обеих нитках газопровода.

Кроме того, ранее в этот же день давление резко упало на нитке А магистрали "Северный поток – 2".