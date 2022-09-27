МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Запасы газа в подземном хранилище Бельгии превысили отметку в 90%, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE). Швеция предупредила о двух утечках газа в "Северном потоке"

На конец газовых суток 25 сентября (завершились в 7.00 по московскому времени 26 сентября) единственное в Бельгии ПХГ заполнено на 90,05%, прирост за день составил 1 процентный пункт (п.п.). В целом же европейские "подземки" заполнены на 87,73%, прирост за день составил 0,31 процентного пункта. В них сейчас около 94,92 миллиарда кубометров газа.

Целевой показатель в 80%, который нужно было достичь к 1 ноября, пока преодолели 14 из 18 стран ЕС, в которых есть ПХГ. В 7 из этих 14 стран хранилища заполнены более чем на 90%. Однако емкость хранилищ в каждой из низ неравномерная.

Более того, всего в ЕС 27 государств, а газовые хранилища обычно обеспечивают только 25-30% потребляемого в Европе зимой газа, сообщалось летом в материалах Еврокомиссии. Даже близкие к максимальным запасы в ПХГ крупных стран ЕС не гарантируют надежного прохождения осенне-зимнего периода, считает "Газпром".

Между тем поставки российского газа в Европу остаются ограниченными. Заявка на прокачку в сторону Украины через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 27 сентября составляет 42,4 миллиона кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины", которые подтвердил "Газпром". Показатель держится на уровне 40-43 миллионов с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

Газопровод "Северный поток" с конца августа и вовсе приостановлен, поскольку в ходе планового техобслуживания были выявлены неисправности на единственном работавшем агрегате станции "Портовая". Как сообщал "Газпром", немецкая Siemens осмотрела неполадки и выразила готовность устранить их, но из-за санкций Запада делать это негде.

Кроме того, в понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.