МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Разрушения, нанесенные "Северному потоку" и "Северному потоку – 2", имеют беспрецедентный характер, заявил оператор газопроводной системы Nord Stream AG. СМИ назвали возможную причину аварий на трубопроводах "Северный поток"

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы "Северный поток", носят беспрецедентный характер", — говорится в сообщении.

В данный момент сроки восстановления работы трубопровода определить невозможно, добавил оператор.

В понедельник компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Причины инцидента выясняются, идет расследование.

Строительство "Северного потока – 2", протянувшегося в Германию через Балтийское море, было завершено в сентябре 2021 года. Оператором магистрали является компания Nord Stream 2 AG, а единственным акционером — "Газпром". Трубу, максимальная мощность которой составляет 55 миллиардов кубометров в год, заполнили техническим газом и полностью подготовили к началу прокачки. Однако сертификация проекта была заморожена со стороны немецкого регулятора. Эксперт назвал ЧП на "Северных потоках" результатом диверсии

Активными противниками российского газа в Европе являются США и Украина, которые препятствовали строительству "Северного потока — 2". Москва при этом неоднократно подчеркивала, что газопровод является исключительно коммерческим проектом, который выгоден Европе.

Поставки газа по "Северному потоку" приостановлены на неопределенный срок с начала сентября в связи с неисправностями последнего работающего агрегата на станции "Портовая".