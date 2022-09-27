МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости Евросоюза от российского газа, следует из статьи специалистов "Газпром экспорта" в корпоративном издании "Газпрома". "Газпром": лето ударило по иллюзии ЕС о сокращении зависимости от России

Эксперты напомнили, что Еврокомиссия, "вдохновленная удачно складывающейся для европейцев конъюнктурой первого квартала", заявила о возможности сокращения импорта российского газа в 2022 году на две трети до конца года и полного отказа от него после 2023 года.

"Хотя третий квартал еще не завершен, итоги июля и августа нанесли существенный удар по иллюзии кардинального сокращения зависимости экономики ЕС от российского природного газа", — отметили специалисты.

По их словам, рост добычи ресурса в регионе в первом квартале был отмечен в Норвегии и Великобритании. При этом, Норвегия признала, что дальнейшее увеличение добычи упирается в отсутствие перспективных месторождений.

В Великобритании, согласно материалам, в первом полугодии добыча выросла на четыре миллиарда кубометров, по отношению к аналогичному периоду 2021 года, но дальнейший прирост добычи связан со сланцевым газом, в отношении которого в британском обществе отсутствует единство.