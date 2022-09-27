МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за первое полугодие выросла более чем в три с половиной раза в годовом выражении, заложив основу для рекордных финансовых показателей, сообщил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов. Акции "Газпрома" ускорили рост на торгах вторника

По словам топ-менеджера, в сентябре компания традиционно подводит итоги работы группы "Газпром" по МСФО за первое полугодие, и ключевые финансовые показатели демонстрируют уверенный рост.

"В первом полугодии мы работали в условиях высоких цен на европейском газовом рынке. Средняя цена экспорта газа "Газпрома" в дальнее зарубежье за (первые — ред.) 6 месяцев 2022 года более чем в 3,5 раза превысила цену за аналогичный период 2021 года. Это заложило основу для рекордных финансовых показателей", — сообщил Садыгов, слова которого приводятся на канале "Газпрома" в мессенджере Telegram.