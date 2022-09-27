В Швеции не назвали причины утечки газа на "Северном потоке"
Морское управление Швеции заявило, что не располагает данными о причинах аварий на "Северном потоке"
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Морское управление Швеции подтверждает две утечки газа в "Северном потоке", но ее обладает информацией об их причинах, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"Наша задача — обеспечить безопасность судоходства. Мы делаем это, предупреждая суда, которые подходят слишком близко к местам утечек", — отметил представитель управления.
Как уточняется, всем кораблям было рекомендовано обходить район утечки газа на расстоянии пяти морских миль (около девяти километров) от места аварии.
В понедельник компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. В связи с произошедшим началось расследование.
По данным немецкой газеты Tagesspiegel, причиной инцидентов могла стать целенаправленная диверсия.
https://1prime.ru/gas/20220927/838263005.html
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