МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Морское управление Швеции подтверждает две утечки газа в "Северном потоке", но ее обладает информацией об их причинах, рассказали РИА Новости в ведомстве. Nord Stream AG заявила о серьезных разрушениях в системе "Северного потока"

"Наша задача — обеспечить безопасность судоходства. Мы делаем это, предупреждая суда, которые подходят слишком близко к местам утечек", — отметил представитель управления.

Как уточняется, всем кораблям было рекомендовано обходить район утечки газа на расстоянии пяти морских миль (около девяти километров) от места аварии.

В понедельник компания Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. В связи с произошедшим началось расследование.

По данным немецкой газеты Tagesspiegel, причиной инцидентов могла стать целенаправленная диверсия.