МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Чрезвычайное происшествие на газопроводах "Северный поток" требует срочного разбирательства, нельзя исключать и диверсии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ назвали возможную причину аварий на трубопроводах "Северный поток"

"Сейчас нельзя исключать ни одного варианта. Очевидно, что есть какое-то разрушение трубы, а что стало причиной — тут до того, как появятся результаты исследования, исключать хоть какой-то вариант нельзя", — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о наличии диверсии.

Песков сообщил, что информация об аварии на газопроводе поступила как от "Газпрома", так и от оператора магистрали. "Это очень тревожные новости, действительно речь идет о неких разрушениях в трубе, пока непонятно, какого характера", — уточнил он и подчеркнул, что эта беспрецедентная ситуация может повлиять на энергобезопасность целого континента.

В понедельник компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Причины инцидента выясняются, идет расследование.

По данным оператора, нанесенные инфраструктуре разрушения носят беспрецедентный характер, оценить сроки восстановления работы трубопроводов сейчас невозможно.