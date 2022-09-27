МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) проинформирована о трёх утечках на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", они не оказывают влияния на снабжение "голубым топливом" Европы, заявил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи на брифинге. Эксперт назвал ЧП на "Северных потоках" результатом диверсии

"ЕК была проинформирована о трёх утречках, которые были обнаружены на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" — две утечки на "Северном потоке 1" и одна утечка на "Северном потоке 2". Мы следим за развитием событий… На данный момент нет влияния на безопасность снабжения Европы, поскольку, как вы знаете, поставки по "Северному потоку 1" находятся на нулевом уровне в течение нескольких недель, а "Северный поток 2" не авторизован на данный момент", — сообщил он.

В Еврокомиссии также изучат возможные последствия утечек на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" для судоходства и экологической ситуации.

"Мы отслеживаем, есть ли последствия утечки метана, который виляет на климатические изменения и на загрязнение атмосферы, а также находимся в контакте с государствами-членами по последствиям на морское судоходство", — сообщил Макфи.