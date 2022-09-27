ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, торжественно открыли во вторник. В PGNiG назвали объем поставок газа из Норвегии по Baltic Pipe в 2023 году

Церемонию открытия, которая проходила в Голенюве на северо-западе Польши, транслировало Польское телевидение. В ней приняли участие президент Польши Анджей Дуда, премьер-министры Польши и Дании Матеуш Моравецкий и Метте Фредериксен, министры правительств Польши, Норвегии и Дании. Символический вентиль газопровода открыли президент Польши и премьеры Польши и Дании.

Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год. Дуда, выступая на церемонии открытия, заявил, что газ по новому газопроводу сможет поставляться не только из Норвегии в Польшу, но и в другие страны. "Отсюда этот газ сможет пойти везде — туда, где он будет нужен", — сказал президент Польши. А Моравецкий добавил, что Baltic Pipe построен в противодействие газопроводам "Северный поток" и "Северный поток 2".

Польское правительство заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа". В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"

Ранее во вторник польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил, что имеет диверсифицированный портфель источников газа для Baltic Pipe, который включает в себя как покупку, так и собственную добычу PGNiG Upstream Norway, что обеспечит поставку в Польшу из Норвегии около 6,5 миллиарда кубометров газа в 2023 и около 7,7 миллиарда в 2024 году.

PGNiG также сообщила, что за последние четыре месяца подписала контракты на общий объем около 4 миллиардов кубометров газа в год. Среди них контракты с группой Equinor на сумму 2,4 миллиарда кубометров газа в год и ряд более мелких контрактов, в том числе с TotalEnergies. Эти контракты имеют разные сроки действия, и их реализация начнется, в зависимости от контракта, в 2022, 2023 и 2024 годах.