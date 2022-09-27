БЕРЛИН, 27 сен — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство ФРГ не видит влияния падения давления в газопроводе "Северный поток" на надежность газовых поставок в Германию, сообщил регулятор РИА Новости. СМИ назвали возможную причину аварий на трубопроводах "Северный поток"

"Мы не видим никакого влияния на надежность поставок. С тех пор как Россия прекратила поставки в начале сентября, газ больше не поступал через "Северный поток 1". Тем не менее, уровень газа в хранилищах продолжает неуклонно расти", — сказал представитель ведомства в ответ на просьбу прокомментировать инцидент вокруг "Северного потока 1".

Собеседник агентства уточнил, что в настоящее время уровень наполненности газохранилищ ФРГ составляет чуть больше 91%.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.

Морское управление Дании в понедельник распространяло сообщение об утечке газа недалеко от острова Борнхольм, которая "может быть опасна для судоходства". Датское энергетическое агентство заявило, что утечка произошла на одной из двух ниток "Северного потока 2" в датском районе к юго-востоку от Дуеодде (находится на острове Борнхольм).

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.