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2022-09-27T16:29:00+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220927/838269047.html
СМИ: в Швеции сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа
Газ
Новости
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ШВЕДСКИЙ СЕЙСМОЦЕНТР СООБЩИЛ, ЧТО В РАЙОНЕ УТЕЧЕК ГАЗА С "СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ" БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ МОЩНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ВЗРЫВЫ — СМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.09.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. ШВЕДСКИЙ СЕЙСМОЦЕНТР СООБЩИЛ, ЧТО В РАЙОНЕ УТЕЧЕК ГАЗА С "СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ" БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ МОЩНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ВЗРЫВЫ — СМИ
Новость дополняется