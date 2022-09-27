2022-09-27T16:29:00+03:00

2022-09-27T16:39:31+03:00

2022-09-27T16:29:00+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220927/838269047.html

СМИ: в Швеции сообщили о подводных взрывах в районе утечек газа

Газ

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ШВЕДСКИЙ СЕЙСМОЦЕНТР СООБЩИЛ, ЧТО В РАЙОНЕ УТЕЧЕК ГАЗА С "СЕВЕРНЫХ ПОТОКОВ" БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ МОЩНЫЕ ПОДВОДНЫЕ ВЗРЫВЫ — СМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.09.2022

энергетика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60