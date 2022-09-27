МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Шведский сейсмоцентр сообщил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT Карл Фрид Клеберг в своем Twitter. Эксперт назвал ЧП на "Северных потоках" результатом диверсии

По заявлению сейсмологов, в понедельник в районе газопроводов были зафиксированы два мощных взрыва.

"Нет сомнений, что это были взрывы", — заявил телеканалу представитель ведомства Бьерн Лунд, его цитирует журналист.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны.