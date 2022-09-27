МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Газ на сумму более 2 миллиардов долларов может выйти в воздух в результате чрезвычайных происшествий, произошедших на трубопроводной системе "Северных потоков", подсчитал для РИА Новости аналитик нефтегазовой и нефтегазохимической отрасли Александр Собко. Регулятор ФРГ заявил о выяснении деталей происшествия на "Северном потоке"

"При грубых подсчетах в одной нитке содержался газ на сумму 720 миллионов долларов, если брать за основу давление в трубе 300 бар и цену спота 2000 долларов за тысячу кубов", — оценил Собко.

Таким образом, если допустить, что в "Северных потоках" был сопоставимый объем газа, то его стоимость в трех нитках по текущей спотовой цене на крупнейшем европейском хабе TTF может составлять 2,16 миллиарда долларов.

Однако, подчеркивает эксперт, ситуация с произошедшими ЧП сложная и неясно, планируется ли, чтобы весь газ вышел из трубопроводов. "Возможно, нужно поддерживать давление, чтобы, например, не дать воде заходить в трубы. Тогда всё время будет газ идти", — предположил Собко.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.

Как передает агентство Блумберг, Германия и Дания не исключают, что утечки на "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" произошли из-за диверсии. Так, неназванный представитель служб безопасности Германии заявил агентству, что "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема". Шведский сейсмоцентр заявил, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы, сообщает журналист шведского телеканала SVT.