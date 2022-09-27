МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. "Газпром" отвергает требования "Нафтогаза" по разбирательству в арбитраже по транзиту газа РФ в Европу, не оказанные услуги не должны оплачиваться, сообщила российская компания. "Газпром": лето ударило по иллюзии ЕС о сокращении зависимости от России

"Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Об этом "Газпром" во вторник уведомил Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя "Нафтогаз Украины", также добавляется там.

"Газпром" напоминает, что "Нафтогаз", не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка", а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией.

"Нафтогазу Украины" хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления "Нафтогаза Украины" о форс-мажоре на территории Украины", — добавляет "Газпром". "Газпром" подает газ через Украину согласно заявкам на 27 сентября

Позиция "Нафтогаза", пытающегося необоснованно добиться рассмотрения в суде спора по оплате транзита российского газа в ЕС, недружественная, ее сохранение может стать основанием для санкций РФ против украинской компании, что будет означать запрет для "Газпрома" исполнять обязательства по сделкам с ней, включая оплату, сообщила российская компания.

"Газпром" сообщил, что во вторник уведомил секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя "Нафтогаза Украины", что категорически отвергает требования украинской компании по инициированному разбирательству в отношении транзита газа в Европу, поскольку не оказанные услуги не должны оплачиваться.

"Газпром" считает подачу обращения "Нафтогаза Украины" недружественным шагом и продолжением недобросовестного поведения украинской компании и что дальнейшие попытки "Нафтогаза Украины" добиваться рассмотрения спора в МАС могут привести к тому, что у российских органов государственной власти будут все основания для введения в отношении компании "Нафтогаз Украины" санкционного режима и включения в санкционный перечень лиц", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

"На практике это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять перед санкционными лицами обязательства по совершенным сделкам, включая осуществление финансовых операций", — добавляется там.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в мае говорил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему в июне. В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит, заявлял он.

А 9 сентября "Нафтогаз" сообщил, что подал в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже просьбу об арбитраже против "Газпрома" с требованием оплаты транспортировки газа через территорию Украины.