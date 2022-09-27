МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе отреагировали на заявление "Газпрома" по поводу украинской компании "Нафтогаз" ускорением темпов роста более чем на 20% и выше чем 2100 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Bloomberg: ЕК обсудит целесообразность потолка цен на природный газ

Ближайшие — октябрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли сегодняшние торги у отметки 1756,7 доллара за тысячу кубометров (+1,8%), что пока остается ценовым минимумом вторника. В течение дня цены колебались, но их темпы роста не выходили за пределы 10%. После сообщения "Газпрома" котировки начали резко расти.

Пока ценовой максимум составляет 2103,5 доллара (+21,9%). По состоянию на 18.40 мск газовые контракты торгуются за 1981,7 доллара (+14,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены понедельника — 1725,5 доллара за тысячу кубометров.

"Газпром" ранее во вторник сообщил, что категорически отвергает требования "Нафтогаза" "по инициированному разбирательству" в арбитраже в отношении транзита газа РФ в Европу, поскольку не оказанные украинской стороной услуги не должны оплачиваться. Он также подчеркнул, что считает позицию "Нафтогаза" недружественной, и считает, что ее сохранение может стать основанием для санкций РФ против украинской компании, а это будет означать запрет для "Газпрома" исполнять обязательства перед ней, включая оплату.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

Также в мае глава "Нафтогаза" Юрий Витренко говорил, что "Газпром" заплатил не всю сумму за транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему на июнь. В "Нафтогазе" считают, что у компании начинается спор с "Газпромом" по поводу платежей за транзит газа, также заявлял он.