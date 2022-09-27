МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Доля импорта российского газа Италией с февраля снизилась с 40% до 10%, передает агентство Блумберг со ссылкой на источники. В Австрии заявили, что скажут четкое "нет" идее санкций на российский газ

"В настоящее время доля российского газа в итальянском импорте составляет 10% по сравнению с примерно 40% до вторжения России на Украину в феврале", — говорится в сообщении агентства.

По его информации, Италия имеет достаточно альтернативных источников газа из Северной Африки, чтобы справиться с потенциальным дефицитом этой зимой в случае, если Россия прекратит поставки в страну. Увеличение же ожидаемых поставок газа из Алжира и Египта, согласно источникам, сможет покрыть ту долю газа, которую Италия все еще получает из России.

Глава крупнейшей нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци на минувших выходных заявил, что в 2022 году Италии удастся заменить около половины российского газа, или 9,7 миллиардов кубометров. В 2023 году этот объем достигнет 80%, или, по его словам, 17,6 миллиарда кубометров.

Объем потребления общенационального газа в Италии за 2021 год составил 76 миллиардов кубометров. После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности относительно диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. К сентябрю доля поставок российского газа была снижена с 40% до 18%, а с учетом экономии потребления и получения новых энергоресурсов Италия рассчитывает стать полностью независимой от поставок газа из РФ во втором полугодии 2024 года.