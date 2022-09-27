МУРМАНСК, 27 сен — ПРАЙМ. Власти Норвегии приняли решение усилить меры безопасности на норвежском континентальном шельфе после того, как стало известно об утечек на "Северных потоках", сообщил министр нефти и энергетики Терье Осланд. В Кремле не исключили диверсию на "Северном потоке"

Министр нефти и энергетики Терье Осланд (Ap) усиливает готовность на норвежском континентальном шельфе после утечки газа в Балтийском море.

"Сегодня в тесном контакте работали правительство, полиция, вооруженные силы и операторы норвежского континентального шельфа. В результате правительство усилили меры безопасности, связанные с инфраструктурой, наземными объектами и установками на норвежском континентальном шельфе", — приводит слова министра телекомпания NRK.

Он подчеркнул, что безопасности операций на норвежском континентальном шельфе уделяется большое внимание.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. В частности, официальный представитель оператора отмечал, что давление упало с 300 до 7 бар, писали СМИ. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания.

Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока" (остановлен с конца августа, но был заполнен газом). Причины также не известны. Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.