МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Швеции Анн Линде заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2" произошли вследствие "взрывов". "Беспрецедентные повреждения": что случилось с "Северными потоками"

"Утечка газа из (трубопроводов) "Северный поток 1" и "Северный поток 2" в исключительных экономических зонах Дании и Швеции стала следствием взрывов, вероятно, вызванных саботажем. Мы продолжаем собирать информацию и не исключаем никакой причины, действующего лица или мотива", — написала министр в Twitter.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.

При этом бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обрадовался повреждению газопровода "Северный поток", а также написал в соцсетях "Спасибо, США", не уточнив, что имеется в виду. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на это задалась вопросом, является ли официальным заявлением о теракте пост в соцсетях от экс-министра иностранных дел Польши, где он поблагодарил США за повреждение газопровода "Северный поток".