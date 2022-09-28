МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Предвидя перебои в энергоснабжении, польские граждане раскупают туристические газовые плиты в надежде сэкономить на электричестве и не остаться без пищи в случае блэкаута, сообщает издание Business Insider Polska. В Польше торжественно открыли газопровод Baltic Pipe

Отмечается, что "газовые портативные плиты должны помочь тем, кто готовит, используя индукционные варочные панели".

Business Insider Polska приводит рассказ местной жительницы Эвелины, которая приобрела такую плиту: "Мы поговорили с друзьями о возможных вариантах, и именно они предложили нам эту идею. Они сами уже восемь лет используют такую плиту, нам также посоветовали купить газовый баллон побольше, чтобы он прослужил дольше".

Эвелина отметила, что многие ее знакомые поступают точно так же.

"Растет обеспокоенность не только отсутствием электричества, но и высокими счетами. Газовая плита может помочь немного сохранить домашний бюджет", — надеется она.

Вместе с тем издание упоминает интернет-магазин Allegro, в котором сообщили, что объем продаж туристических газовых плит уже на 110% превысил показатель аналогичного периода прошлого года.