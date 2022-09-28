МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. За чрезвычайными происшествиями на трех нитках газопроводной системы "Северный поток" могут стоять различные страны, в том числе США и Польша, считает китайский журналист, заместитель главного редактора журнала Global Синьхуа Лю Хун. Урсула фон дер Ляйен пригрозила отомстить за ЧП на "Северных потоках"

По его словам, имеющаяся информация позволят с определенной степенью уверенности заявить об имевшей место диверсии, которая могла быть выгодна нескольким странам.

В список заинтересованных в повреждении газопровода сторон не входит Германия, поскольку она больше всего проигрывает от инцидента и прекращения поставок российского газа, а также Дания, отмечает автор в своем обзоре.

При этом эксперт не снимает подозрения с Польши, которая, по его словам, занимает самую антироссийскую позицию в Восточной Европе. Кроме того, Хун подчеркивает, что аварии произошли на фоне открытия в Польше Балтийского газопровода Baltic Pipe.

Что касается Вашингтона, аналитик указал на пост в соцсетях бывшего главы польского МИД Радослава Сикорского "Спасибо, США", назвав его "весьма содержательным". Журналист напомнил, что американский лидер Джо Байден еще в начале февраля обещал "положить конец" газопроводу в случае эскалации на Украине. Глава МИД Швеции указала причину инцидентов с "Северными потоками"

Причастность самой России к ЧП эксперт исключает. Он считает, что Москва могла бы просто перекрыть поставки, если бы хотела усилить давление на Европу за счет газа.

В понедельник компания-оператор Nord Stream 2 AG сообщила о резком падении давления на заполненной техническим газом нитке "Северного потока — 2". После этого снижение давления было зафиксировано на обеих нитках магистрали "Северный поток". Морское управление Дании распространило предупреждение для судов об утечке газа недалеко от острова Борнхольм. Причины инцидента выясняются, идет расследование.

По данным оператора, нанесенные инфраструктуре разрушения носят беспрецедентный характер, оценить сроки восстановления работы трубопроводов сейчас невозможно.