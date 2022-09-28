2022-09-28T09:31:40+03:00

2022-09-28T09:31:40+03:00

2022-09-28T09:31:40+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20220928/838277674.html

Цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов

Газ

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ДОРОЖАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%, НА УРОВНЕ $2045 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ — ДАННЫЕ ICE ПРАЙМ, 28.09.2022

энергетика, новости, газ

https://1prime.ru/images/83364/77/833647748.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83364/77/833647748.jpg

https://1prime.ru/images/83364/77/833647747.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83364/77/833647747.jpg

https://1prime.ru/images/83364/77/833647746.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83364/77/833647746.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60