2022-09-28T09:31:40+03:00
2022-09-28T09:31:40+03:00
2022-09-28T09:31:40+03:00
2022
https://1prime.ru/gas/20220928/838277674.html
Цены на газ в Европе выросли более чем на десять процентов
Газ
Новости
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БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ДОРОЖАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%, НА УРОВНЕ $2045 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ — ДАННЫЕ ICE ПРАЙМ, 28.09.2022
энергетика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ НА ОТКРЫТИИ ТОРГОВ ДОРОЖАЮТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10%, НА УРОВНЕ $2045 ЗА ТЫСЯЧУ КУБОВ — ДАННЫЕ ICE