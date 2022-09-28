МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 41,6 миллиона кубометров на 28 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" подает российское "голубое топливо" для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,6 миллиона кубометров на 28 сентября, отметил пресс-секретарь компании.
По словам Куприянова, Украина вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/gas/20220928/838278148.html
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