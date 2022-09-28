МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. "Газпром" осуществляет транзит газа через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 41,6 миллиона кубометров на 28 сентября, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, заявил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" считает возможным достроить Амурский ГПЗ без немцев

"Газпром" подает российское "голубое топливо" для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 41,6 миллиона кубометров на 28 сентября, отметил пресс-секретарь компании.

По словам Куприянова, Украина вновь отклонила заявку на ГИС "Сохрановка".

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.