МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Международным организациям следует провести расследование с целью установить ответственных за диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" в Балтийском море, заявила лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. Эксперт рассказал о возможных последствиях аварии на "Северных потоках"

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока-2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках также по неизвестным причинам сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".

"Необходимо международное расследование (утечки газа на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"). В то время, как происходят диверсии, есть люди, которые на самом деле хотят усугубить ситуацию. Это крайне тревожно. Нужно, чтобы международные организации, чьей работой это является, установили, кто ответственен за этот акт диверсии", – сказала она в эфире радиостанции RTL.

Во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли вследствие "взрывов". Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.