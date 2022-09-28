РИМ, 28 сен — ПРАЙМ. Италия досрочно достигла поставленной цели по заполнению на 90% своих газовых хранилищ, сообщило в среду министерство по вопросам экологического перехода. Минэнерго Казахстана оценило сроки полного восстановления работы КТК

"Этот результат позволяет нам поставить перед собой еще более амбициозную цель, над достижением которой мы будем работать в ближайшие недели, — достижение 92-93% заполнения хранилищ, чтобы таким образом гарантировать большую гибкость в случае пиков зимнего потребления", — заявил в этой связи министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани.

По его словам, достижение этого результата стало возможным благодаря интенсивной работе, проведенной правительством за последние месяцы, а также усилиям энергетической инфраструктурной компании Snam и поддержке занимающейся энергетической эффективностью госкомпании Gse и энергетического регулятора страны Arera.