В Италии досрочно заполнили газовые хранилища на 90%
Минэкологии: газовые хранилища Италии досрочно заполнили на 90%
Читать 1prime.ru в
РИМ, 28 сен — ПРАЙМ. Италия досрочно достигла поставленной цели по заполнению на 90% своих газовых хранилищ, сообщило в среду министерство по вопросам экологического перехода.
"Этот результат позволяет нам поставить перед собой еще более амбициозную цель, над достижением которой мы будем работать в ближайшие недели, — достижение 92-93% заполнения хранилищ, чтобы таким образом гарантировать большую гибкость в случае пиков зимнего потребления", — заявил в этой связи министр по вопросам экологического перехода Роберто Чинголани.
По его словам, достижение этого результата стало возможным благодаря интенсивной работе, проведенной правительством за последние месяцы, а также усилиям энергетической инфраструктурной компании Snam и поддержке занимающейся энергетической эффективностью госкомпании Gse и энергетического регулятора страны Arera.
https://1prime.ru/gas/20220928/838280349.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.