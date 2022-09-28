МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия рассмотрит запросы о совместном с европейскими странами расследовании причин аварии на "Северных потоках", если таковые поступят, пока их не было, заявил заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко. Эксперты рассказали, что ЧП на "Северных потоках" не угрожают экологии

"Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю", — сказал замглавы МИД России.

Так Грушко ответил на вопрос о возможном сотрудничестве российской стороны с Евросоюзом в расследовании инцидентов на газопроводе "Северный поток".

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока-2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках также по неизвестным причинам сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".

Во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли вследствие "взрывов". Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.