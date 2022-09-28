Замглавы МИД заявил, что Россия готова к совместному расследованию аварии на "Северных потоках"
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия рассмотрит запросы о совместном с европейскими странами расследовании причин аварии на "Северных потоках", если таковые поступят, пока их не было, заявил заместитель министра иностранных дел страны Александр Грушко.
"Если будут обращения какие-то, рассмотрим. Пока таковых не поступало, насколько я знаю", — сказал замглавы МИД России.
Так Грушко ответил на вопрос о возможном сотрудничестве российской стороны с Евросоюзом в расследовании инцидентов на газопроводе "Северный поток".
В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока-2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках также по неизвестным причинам сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока".
Во вторник министр иностранных дел Швеции Анн Линде во вторник вечером заявила, что инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли вследствие "взрывов". Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен после ЧП на "Северных потоках" пригрозила ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры, не уточнив, кто мог стоять за инцидентом.
https://1prime.ru/gas/20220928/838280423.html