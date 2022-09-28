МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Версии о том, что за ЧП на "Северных потоках" стоит Россия — глупые и абсурдные, страна потеряла маршруты поставки газа в Европу. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Источник сообщил, что "Северные потоки" застрахованы за рубежом

"Это достаточно предсказуемо, а также предсказуемо глупо высказывать такие версии. Еще раз повторяю, предсказуемо глупо и абсурдно", — сказал он журналистам.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что Москва, как и Брюссель, не заинтересована в подобной ситуации. Россия потеряла маршрут поставок в регион, Европа попала в очень сложное положение с точки зрения энергетической безопасности, отметил он.

На этом фоне Песков призвал западные страны "подумать, во-первых, что сначала, перед тем, как делать какие-то заявления, нужно все-таки дождаться момента исследования вот этих вот прорывов. Определения, взрыв это или не взрыв".

Кроме того, в Кремле уверены, что никто не мог приблизиться к трубам, не попав в поле зрения мониторингового оборудования Дании и Швеции. Песков указал, что Россия ожидает от властей этих стран информацию по аварии.

Пресс-секретарь Российского лидера также отметил прибыли американских компаний-поставщиков СПГ, которые значительно увеличили экспорт сырья в Европу.

"Вы помните заявления президента США, которые еще были сделаны в начале февраля, который обещал тогда избавиться от "Северного потока 2". Что имел ввиду президент США, мы не знаем. Мы видим совершенно такую, знаете, граничащую с сумасшествием истеричную эйфорическую реакцию поляков, которые благодарят США за это. Что это означает вот эта благодарность — мы тоже не знаем", — сказал Песков.

Помимо этого, официальный представитель Кремля призвал к взаимодействию всех сторон, чтобы разобраться в произошедшем и определить ущерб.

"Пока, конечно же, мы видим абсолютный дефицит такого диалога", добавил Песков.