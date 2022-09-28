МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия несет убытки от аварии на "Северных потоках": газ дорогой, и сейчас он улетучивается в воздух, половина его уже была запланирована для внутренних балансов страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Эксперты рассказали, что ЧП на "Северных потоках" не угрожают экологии

"Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки "Северного потока 2" заполнены газом, и все системы, собственно, готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. И половина этого газа, я хочу вам напомнить заявление президента, она уже была запланирована для наших внутренних балансов", — сказал он, добавив, что дорогое "голубое топливо" улетучивается в воздух.

По словам пресс-секретаря президента России, глава государства говорил, что "если вы потом опомнитесь, то имейте ввиду, что там уже газ не 100%, а там будет только половина".

Песков добавил, отвечая на вопрос о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках" и об оценке ситуации, что российская сторона пока не понимает, что ремонтировать, так как не понимает, что там произошло.

Кроме того, у трубопроводов есть собственник, подчеркнул он, — "Газпром". Песков указал, что российская компания должна принять участие в расследовании ситуации.