Песков заявил, что из-за аварии на "Северных потоках" дорогой российский газ "улетучивается"
МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Россия несет убытки от аварии на "Северных потоках": газ дорогой, и сейчас он улетучивается в воздух, половина его уже была запланирована для внутренних балансов страны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Это большая проблема для нас, потому что, во-первых, обе нитки "Северного потока 2" заполнены газом, и все системы, собственно, готовы к прокачке, и газ этот очень дорогой. И половина этого газа, я хочу вам напомнить заявление президента, она уже была запланирована для наших внутренних балансов", — сказал он, добавив, что дорогое "голубое топливо" улетучивается в воздух.
По словам пресс-секретаря президента России, глава государства говорил, что "если вы потом опомнитесь, то имейте ввиду, что там уже газ не 100%, а там будет только половина".
Песков добавил, отвечая на вопрос о сроках ремонта повреждений на "Северных потоках" и об оценке ситуации, что российская сторона пока не понимает, что ремонтировать, так как не понимает, что там произошло.
Кроме того, у трубопроводов есть собственник, подчеркнул он, — "Газпром". Песков указал, что российская компания должна принять участие в расследовании ситуации.
https://1prime.ru/gas/20220928/838281838.html